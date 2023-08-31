Политолог предрек приход к власти военных во всех странах Африки

Доцент Российского университета дружбы народов (РУДН), африканист Зенебе Кинфу Тафессе в эфире Tsargrad.tv прокомментировал переворот в Габоне. Он подчеркнул, что армия страны приняла верное решение, отстранив от должности пожизненного президента Али бен Бонго Ондимбу, поскольку при нем государство лишь разворовывали. По мнению эксперта, во всех странах Африки к власти придут военные.

«Мне кажется, в ближайшее время всеми африканскими странами будут управлять военные, потому что военная система дисциплинированная, инвестиционная. Начиная с Египта, практически всеми странами в Африке управляют военные. Все страны, которые остались без военных, к этому идут», — сказал Тафессе.

Он добавил, что приходящие к власти военные настроены не только против Запада, но и против многолетнего правления действующих лидеров своих стран.

Утром 30 августа группа высокопоставленных офицеров в Габоне выступила по главному телеканалу страны Gabon 24 с заявлением об отмене результатов президентских выборов и роспуске институтов власти. Офицеры заявили, что берут власть в свои руки и представляют министерство обороны и вооруженные силы страны. На этом фоне появились сообщения о перестрелке в столице страны Либревиле.

Вечером того же дня военные назначили командующего Республиканской гвардией Габона Бриса Олиги Нгему главой государства на переходный период.

Ранее политолог назвал переворот в Габоне «эффектом домино».