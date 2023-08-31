Борис Джонсон прокомментировал назначение нового министра обороны Британии

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прокомментировал назначение Гранта Шаппса на должность министра обороны страны, назвав его «отличным выбором». Об этом он написал в соцсети X (ранее Twitter).

«Грустно видеть уход моего друга Бена Уоллеса. Прекрасный министр обороны, который сделал много правильного — особенно в отношении Украины. Грант Шаппс — отличный выбор на роль его преемника», — написал Джонсон.

Новым министром обороны Великобритании назначен министр по энергетической безопасности и климатической нейтральности Грант Шаппс. Об этом сообщил офис премьер-министра страны в социальной сети X.

Уточняется, что Шаппс является давним политическим союзником премьер-министра Великобритании Риши Сунака.

До этого премьер-министр Великобритании Риши Сунак принял отставку главы министерства обороны королевства Бена Уоллеса после четырех лет службы на этом посту.

Объясняя решение подать в отставку, Уоллес заявил, что рассчитывает на дальнейшее вливание инвестиций в министерство и модернизацию британских Королевских вооруженных сил ввиду своей убежденности в высокой вероятности возникновения конфликтов в ближайшее десятилетие.

Ранее Джонсон призвал принять Украину в НАТО «как можно скорее».