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Глава Нагорного Карабаха Арутюнян подает в отставку

Президент Нагорного Карабаха Арутюнян подаст в отставку 1 сентября

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Арам Нерсесян/РИА «Новости»

Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян подаст в отставку 1 сентября. Об этом сообщает NewsArmenia со ссылкой на заявление политика.

«Я принял это окончательное решение два дня назад, принимая во внимание мое взаимодействие со всеми внутренними и внешними игроками и широкой общественностью в последние недели», — объяснил свое решение Арутюнян.

28 августа в Совбезе РФ заявили, что Запад пытается дискредитировать российских миротворцев в Карабахе.

Нагорный Карабах — спорный регион на границе Армении и Азербайджана. Самопровозглашенная республика не получила признания со стороны государств-членов ООН.

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ предусматривал введение на территорию НКР российских миротворцев, обмен пленными, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев.

Дорога в Лачинском коридоре — единственная между Арменией и Карабахом. Ситуация осложнилась в декабре прошлого года, когда группа азербайджанцев перекрыла коридор. В Азербайджане требуют прекратить незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых на ряде месторождений в Карабахе. В свою очередь Армения обвиняет Баку в гуманитарном кризисе в Нагорном Карабахе.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.

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