Евросоюз нашел разницу в переворотах в Нигере и Габоне

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ситуация в Габоне не аналогична ситуации в Нигере, передает CNN.

По его словам, в Нигере был демократически избранный президент, а в Габоне за несколько часов перед военным переворотом случился институциональный переворот.

Утром 30 августа группа высокопоставленных офицеров в Габоне выступила по главному телеканалу страны с заявлением об отмене результатов президентских выборов и роспуске институтов власти. Офицеры объявили, что берут власть в свои руки и представляют Министерство обороны и Вооруженные силы страны. На этом фоне появились сообщения о перестрелке в столице страны Либревиле.

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров заявлял, что переворот в Габоне после захвата власти в Нигере еще больше ослабляет политику Франции в Африке. По его словам, основная проблема в том, что африканские страны недовольны западным влиянием.

Ранее в Нигере рассказали, где мятежники держат президента.