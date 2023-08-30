В правительстве ФРГ отреагировали на расследование взрывов на «Северных потоках»

В правительстве Германии заявили, что не комментируют расследование журнала Der Spiegel, в котором утверждалось об уверенности немецких следователей в причастности Украины к взрывам на газопроводах «Северный поток». Об этом сообщает «Лента.ру».

По словам представителя правительства Германии, отказ объясняется тем, что расследование взрывов на газопроводах по большей части ведется генеральным прокурором страны в Карлсруэ.

До этого стало известно, что Украину считают главным подозреваемым в совершении терактов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» в сентябре прошлого года.

После совместного расследования немецких изданий ZDF и Der Spiegel следователи прокуратуры Германии почти уверены в причастности к подрывам газопроводов яхты Andromeda. Судно было арендовано 6 сентября 2022 года в немецком портовом городе Варнемюнде, после чего отправилось к датскому острову Борнхольм.

На этой неделе заместитель представителя кабмина Германии Вольфганг Бюхнер заявлял, что расследование взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» еще не завершено и правительство не намерено спекулировать на тему виновных в диверсиях.

Ранее Шольц пообещал довести до конца дело по «Северным потокам».