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Мятежники в Нигере аннулировали все соглашения в области безопасности с Францией

Al-Arabiya: Мятежники в Нигере отменили соглашения по безопасности с Францией

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Sam Mednick/AP

Правящий в Нигере «Национальный совет по защите отечества» (CNSP) объявил об отмене всех соглашений с Францией в области безопасности и по военным вопросам, сообщает телеканал Al-Arabiya.

«Военный совет в Нигере объявил об аннулировании всех соглашений с Францией в области безопасности и по военным вопросам», — говорится в сообщении.

Утром 26 июля президентская гвардия Нигера задержала президента Мохамеда Базума в его резиденции в столице страны Ниамее. Президентская гвардия заблокировала доступ в резиденцию Базума и отказала переговорщикам в просьбе выпустить его. Сообщалось, что мятежники заставляют президента подписать документ о своей отставке, но он отказывается. Работа всех учреждений в Нигере была приостановлена, границы страны закрыты. По данным СМИ, причиной мятежа стало то, что президент Нигера поднял вопрос об увольнении командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани.

Позднее президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что французский посол остается в Нигере, несмотря на требования мятежников покинуть страну. Также советник главы сформированного мятежниками Национального совета спасения родины сообщил, что Нигер высылает только посла Франции в африканской стране Сильвена Итте.

Евросоюз назвал решение нигерских мятежников выслать французского посла из Нигера провокацией, которая не поможет в поиске дипломатического решения нынешнего кризиса.

Ранее лидер мятежников в Нигере заявил о готовности страны к войне.

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