Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Власти Крыма заявили, что Северо-Крымский канал продолжит работу

Аксенов: Северо-Крымский канал обеспечит водоснабжение Крыма в любом случае

close
100%
Аксёнов Z 82' class="item-image" >
Телеграм-канал Аксёнов Z 82

Глава республики Крым Сергей Аксенов заявил, что Северо-Крымский канал обеспечит водоснабжение полуострова в любом случае. Слова чиновника приводит РИА Новости.

«Каким способом [будет функционировать канал] — зависит от хода специальной военной операции», — подчеркнул он.

По словам Аксенова, подача воды в канал будет осуществляться по прежней схеме в случае восстановления Каховской ГЭС или после перекачки воды насосами на расстояние трех километров от точки водозабора в Днепре у Новой Каховки до самого канала.

До этого Аксенов заявил, что Северо-Крымский канал решит проблему водоснабжения Крыма навсегда.

9 июня российский вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что разрушение Каховской ГЭС не повлияет на водообеспечение Крыма. Тем не менее, после ЧП поставки воды по Северо-Крымскому каналу прекратились.

Ранее в Кремле рассказали о поручениях Путина после атаки на Крымский мост.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях