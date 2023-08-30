Власти Крыма заявили, что Северо-Крымский канал продолжит работу

Глава республики Крым Сергей Аксенов заявил, что Северо-Крымский канал обеспечит водоснабжение полуострова в любом случае. Слова чиновника приводит РИА Новости.

«Каким способом [будет функционировать канал] — зависит от хода специальной военной операции», — подчеркнул он.

По словам Аксенова, подача воды в канал будет осуществляться по прежней схеме в случае восстановления Каховской ГЭС или после перекачки воды насосами на расстояние трех километров от точки водозабора в Днепре у Новой Каховки до самого канала.

До этого Аксенов заявил, что Северо-Крымский канал решит проблему водоснабжения Крыма навсегда.

9 июня российский вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что разрушение Каховской ГЭС не повлияет на водообеспечение Крыма. Тем не менее, после ЧП поставки воды по Северо-Крымскому каналу прекратились.

Ранее в Кремле рассказали о поручениях Путина после атаки на Крымский мост.