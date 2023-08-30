Главы МО и МИД Евросоюза обсудят мир на Украине и ситуацию в Нигере

В Совете Евросоюза сообщили, что министры обороны и иностранных дел 27 стран ЕС проведут неформальные заседания под названием Gymnich. Там заявили, что центральными темами встреч, которые пройдут 30 и 31 августа в Толедо в Испании, станут конфликт на Украине и ситуация в Нигере после военного мятежа, передает ТАСС.

Ожидается, что министры обороны и иностранных дел обсудят все связанные с Украиной вопросы, в том числе мирные переговоры. Министры также собираются обсудить стратегию по ситуации в Нигере после мятежа и пересмотреть политику сообщества в отношении Сахеля.

Ранее официальный представитель внешнеполитической службы Европейского союза Петер Стано заявил, что ЕС выступает против идеи военных властей Нигера о трехлетнем переходном периоде, поскольку ориентируется на позицию Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) по урегулированию ситуации в этом африканском государстве.

До этого глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель раскритиковал тех, кто выступает за мир на Украине и прекращение поставок вооружений Киеву.

Ранее глава мятежников предрек массовые кровопролития в Нигере при иностранной интервенции.