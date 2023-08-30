В США заявили, что пытаются выяснить обстоятельства гибели Пригожина

По словам американского посла по особым поручениям Бет Ван Шак, Соединенные Штаты продолжают исследовать все обстоятельства гибели основателя Частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина. Ван Шак, ответственная в Госдепартаменте США за вопросы пресечения военных преступлений и их расследование, заявила об этом журналистам.

Она подчеркнула, что США продолжают искать ответы и разбираться в том, что произошло. По ее словам, по всей видимости, на борту самолета было взрывное устройство, что привело к его падению. Ван Шак отметила, что ЧВК «Вагнер» по-прежнему считается «чрезвычайно опасной» организацией, даже после потери ее лидера.

Следственный комитет завершил молекулярно-генетические экспертизы после крушения самолета в Тверской области 27 августа. По информации пресс-службы СК, личности всех погибших были установлены, и они соответствуют заявленному списку, включающему Пригожина.

Вечером 23 августа частный самолет Embraer Legacy упал вблизи населенного пункта Куженкино в Тверской области. Он совершал рейс Москва — Санкт-Петербург.

В Росавиации сразу заявили, что предприниматель Евгений Пригожин числился среди пассажиров на борту самолета.

По факту крушения самолета в Тверской области начато расследование.

Ранее появились подробности о полете самолета Пригожина.