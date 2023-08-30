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В США заявили, что пытаются выяснить обстоятельства гибели Пригожина

В США заявили, что все еще пытаются выяснить обстоятельства смерти Пригожина

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Yulia Morozova/Reuters

По словам американского посла по особым поручениям Бет Ван Шак, Соединенные Штаты продолжают исследовать все обстоятельства гибели основателя Частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина. Ван Шак, ответственная в Госдепартаменте США за вопросы пресечения военных преступлений и их расследование, заявила об этом журналистам.

Она подчеркнула, что США продолжают искать ответы и разбираться в том, что произошло. По ее словам, по всей видимости, на борту самолета было взрывное устройство, что привело к его падению. Ван Шак отметила, что ЧВК «Вагнер» по-прежнему считается «чрезвычайно опасной» организацией, даже после потери ее лидера.

Следственный комитет завершил молекулярно-генетические экспертизы после крушения самолета в Тверской области 27 августа. По информации пресс-службы СК, личности всех погибших были установлены, и они соответствуют заявленному списку, включающему Пригожина.

Вечером 23 августа частный самолет Embraer Legacy упал вблизи населенного пункта Куженкино в Тверской области. Он совершал рейс МоскваСанкт-Петербург.

В Росавиации сразу заявили, что предприниматель Евгений Пригожин числился среди пассажиров на борту самолета.

По факту крушения самолета в Тверской области начато расследование.

Ранее появились подробности о полете самолета Пригожина.

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