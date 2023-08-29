Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Украине собираются создать альтернативное правительство

Экс-советник Кучмы Соскин: в Киеве нужно создать альтернативный центр власти

Для спасения Украины требуется создать альтернативный центр власти. С таким заявлением выступил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.

«Должен быть немедленно создан другой центр на Украине для спасения государства», — отметил Соскин.

По его словам, президента Владимира Зеленского «умножат на ноль». Он призвал украинского лидера «остановиться, пока не поздно».

Экс-советник Кучмы спрогнозировал, что действующий американский президент Джо Байден скоро начнет терять позиции из-за многочисленных коррупционных скандалов. Это станет ударом по программе военной помощи, которую США выделяют Украине. По мнению Соскина, все закончится в ближайшее время, когда «не будет никаких пакетов помощи».

29 августа бывший советник Кучмы раскрыл необходимость на Украине выборов президента. Он предложил отменить военное положение и вступить в переговоры о временном прекращении огня с Россией.

Ранее экс-советник Кучмы Соскин призвал украинцев добиваться отставки Зеленского.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях