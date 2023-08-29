На Украине собираются создать альтернативное правительство

Для спасения Украины требуется создать альтернативный центр власти. С таким заявлением выступил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.

«Должен быть немедленно создан другой центр на Украине для спасения государства», — отметил Соскин.

По его словам, президента Владимира Зеленского «умножат на ноль». Он призвал украинского лидера «остановиться, пока не поздно».

Экс-советник Кучмы спрогнозировал, что действующий американский президент Джо Байден скоро начнет терять позиции из-за многочисленных коррупционных скандалов. Это станет ударом по программе военной помощи, которую США выделяют Украине. По мнению Соскина, все закончится в ближайшее время, когда «не будет никаких пакетов помощи».

29 августа бывший советник Кучмы раскрыл необходимость на Украине выборов президента. Он предложил отменить военное положение и вступить в переговоры о временном прекращении огня с Россией.

Ранее экс-советник Кучмы Соскин призвал украинцев добиваться отставки Зеленского.