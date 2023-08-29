В Нигере выступили против военного решения мятежа

Власти Нигера, свергнутые путчистами во время попытки госпереворота, не поддерживают военный сценарий для урегулирования ситуации, передает Al Arabiya. Как заявил телеканалу советник президента страны Мохамеда Базума, выход из кризиса должен быть найден с помощью дипломатии.

«Мы против военного варианта и надеемся на дипломатическое урегулирование кризиса. Мы требуем освобождения Базума. Базум был не изолирован, а похищен», — отметил советник президента Нигера.

Утром 26 июля президентская гвардия Нигера задержала президента Мохамеда Базума в его резиденции в столице страны Ниамее. Президентская гвардия заблокировала доступ в резиденцию Базума и отказала переговорщикам в просьбе выпустить его. Сообщалось, что мятежники заставляют президента подписать документ о своей отставке, но он отказывается. Работа всех учреждений в Нигере была приостановлена, границы страны закрыты. По данным СМИ, причиной мятежа стало то, что президент Нигера поднял вопрос об увольнении командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани.

Базум обратился за поддержкой к США на фоне отказа путчистов вернуть ему власть. В то же время страны ЭКОВАС (Экономическое сообщество западноафриканских государств — «Газета.Ru») выдвинули ультиматум мятежникам, пообещав начать военную интервенцию, если они не остановят переворот. При этом путчисты грозятся устранить президента в случае военного вторжения в республику.

Ранее лидер мятежников в Нигере заявил о готовности страны к войне.