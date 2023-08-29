В США высмеяли Байдена за совет для американцев

Президент США Джо Байден столкнулся с критикой конгрессменов и сенаторов из Республиканской партии после того, как посоветовал американцам пить не больше двух кружек пива в неделю, передает Fox News. По информации издания, оппозиционные политики, в частности, расценили призыв главы государства как попытку контроля.

«Демократы пытаются контролировать каждый аспект вашей жизни. Мы видели это особенно во время COVID [пандемии коронавируса], и это продолжалось на протяжении всей администрации Байдена. Все, что это сделало, — это подорвало доверие к бюрократам общественного здравоохранения», — отметил сенатор Тед Круз.

В свою очередь конгрессмен Тим Берчетт заявил, что не употребляет алкоголь, но считает совет Байдена достаточно нелепым. По его словам, президенту США не стоит давать какие-либо рекомендации американцам.

«Вот что происходит, когда 30 миллионов американцев не голосуют. Переплаченные неизбранные бюрократы, сующие свои толстые носы туда, куда им не положено <…> это просто смешно», — добавил Берчетт.

В то же время сенатор Джони Эрнст сочла заявление президента США абсурдным. По ее мнению, слова Байдена говорят о том, что Белый дом собирается лишить американцев данного алкогольного напитка.

«Байден хочет отобрать у американцев пиво. Абсурд», — заключила Эрнст.

Ранее сообщалось, что большинство американцев считают Байдена слишком старым для должности президента.