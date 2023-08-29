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Премьер Эстонии Каллас прокомментировала бизнес мужа в России

Премьер Эстонии Каллас: спецслужбы не сообщали о рисках бизнеса мужа в РФ

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Kenzo Tribouillard/AP

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что спецслужбы не предупреждали ее о рисках, связанных с бизнесом ее мужа Арво Халлика в России. Об этом сообщает Vikerraadio.

По ее словам, полицейские не дали ей никаких указаний по поводу бизнеса мужа.

«[Полиция] не сказала мне ничего подобного и не дала мне никаких указаний. Они говорят, что ничего противозаконного не было сделано», — поделилась Каллас.

До этого Каллас говорила, что ее супруг продал долю в компании Stark Logistics, которая продолжает работать с Россией, по цене бутерброда.

Премьер Эстонии попала в скандал из-за появления в СМИ информации о том, что транспортная компания Stark Logistics продолжает работать с Россией.

Она также говорила, что не намерена уходить в отставку из-за бизнеса супруга.

Ранее сообщалось, что премьеру Эстонии грозит вотум недоверия из-за России.

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