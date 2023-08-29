Финляндия возобновит прием заявлений на визы в Петербурге

Финляндия возобновит прием заявлений на визы в Санкт-Петербурге и на северо-западе РФ с 1 сентября. Об этом говорится в пресс-релизе МИД республики.

«Визовый центр VFS Global в Санкт-Петербурге и другие визовые центры VFS, работающие на северо-западе России, будут принимать заявления на получение визы только с сентября. Заявления на получение визы будут приниматься с 1 сентября 2023 года пять дней в неделю с понедельника по пятницу», — сказано в сообщении.

До этого премьер-министр Финляндии Петтери Орпо и глава МВД Мари Рантанен объявили о необходимости переоценки действующих требований для граждан России на получение виз и вида на жительство. Поводом для изменений в политике предоставления разрешений стал арест россиянина Воислава Тордена, ранее известного как Ян Петровский.

Ранее россиянам назвали страны, в которых можно выгодно отдохнуть.