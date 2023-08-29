Лидер оппозиции Израиля Лапид собирается посетить США на следующей неделе

Лидер израильской оппозиции Яир Лапид на следующей неделе посетит Соединенные Штаты для переговоров с высокопоставленными американскими чиновниками, сообщает израильский портал Walla, ссылаясь на американских чиновников.

Отмечается, что Лапид опередит в этом действующего премьера Биньямина Нетаньяху, так как даты его визита в Вашингтон еще не определены.

В публикации говорится, что одной из главных тем переговоров станут усилия американской администрации по достижению мирного соглашения между Израилем и Саудовской Аравией.

В прошлом Лапид занимал посты премьер-министра и министра иностранных дел Израиля. Также он публично выступил против передачи ядерных технологий Эр-Рияду, что позволило бы воспроизвести в Саудовской Аравии полный цикл производства урана, включая обогащение.

30 июля лидер парламентской оппозиции в Израиле, глава партии «Еш Атид» Яир Лапид потребовал от правящей коалиции на 18 месяцев заморозить законотворческий процесс по судебной реформе.

Ранее Нетаньяху призвал положить конец анархии в Израиле на фоне беспорядков в Тель-Авиве.