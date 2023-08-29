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Эксперт заявил, что Алжир может представить инициативу по решению кризиса в Нигере

Эксперт Букаида: Алжир может представить инициативу по решению кризиса в Нигере

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Mahamadou Hamidou/Reuters

Алжир может представить инициативу по мирному решению кризиса в Нигере. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на профессора политологии и международных отношений Университета Алжира Тауфика Букаида.

«Алжир продолжает усилия с целью предоставить инициативу сторонам на основе информации, которую он собрал с визитов министра иностранных дел и генсека МИД в ряд стран ЭКОВАС и Нигер», — рассказал он.

Он отметил, что Алжир будет расширять консультации по Нигеру и отметил, что инициативы этой страны могут стать своеобразным «спасательным кругом» для разрешения ситуации.

Ранее сообщалось, что Алжир отклонил просьбу Франции на право пролета над его воздушным пространством для военной операции в Нигере после госпереворота 26 июля в западноафриканской стране. Власти Алжира подчеркнули, что выступают против любых иностранных военных действий в соседнем Нигере, а поддерживают дипломатические способы восстановления конституционного порядка.

Французская армия отрицает, что отправляла запрос на использование воздушного пространства Алжира для операции в Нигере.

Ранее глава мятежников предрек массовые кровопролития в Нигере при иностранной интервенции.

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Переворот в Нигере
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