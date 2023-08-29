В Еврокомиссии прокомментировали вступление стран-кандидатов в ЕС

Официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант заявила, что вступление в Евросоюз стран-кандидатов должно быть заслуженным, поэтому невозможно назвать сроки приема в альянс. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы концентрируемся не на датах, а на плотной работе со странами-кандидатами для того, чтобы подготовить их к вступлению в Евросоюз», — поделилась Спинант.

Она пояснила, что вступление в Евросоюз должно быть заслужено проведением реформ, трансформацией экономики и соответствием требованиям европейских регуляторов.

До этого премьер Сербии Ана Брнабич заявила, что не уверена в возможности получения страной полноценного членства в Евросоюзе в 2030 году.

Глава Евросовета Шарль Мишель говорил, что вступление Украины и Молдавии в Евросоюз будет обсуждаться на следующем саммите глав государств и правительств европейских стран. Он подчеркнул, что к 2030 году Евросоюз должен быть готов к расширению.

Ранее БРИКС расширился до 11 стран.