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В Кремле анонсировали встречу президента Путина и директора ФССП Аристова

Песков: президент Путин встретится с главой ФССП Аристовым 29 августа

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Алексей Никольский/РИА Новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга анонсировал встречу Владимира Путина и директора федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрия Аристова. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Пескова, Аристов представит Путину доклад о работе ФССП.

«Чрезвычайно важный институт, касающийся <...> граждан России напрямую. Поэтому о работе службы, об их успехах, о текущих вопросах пойдет сегодня речь как раз на встрече Путина и Аристова», — поделился Песков.

До этого агентство Bloomberg сообщало, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может прилететь в Россию 8 сентября для встречи со своим коллегой Владимиром Путиным.

Встреча президентов двух стран может состояться до саммита G-20 в Индии. Предполагается, что они будут обсуждать возобновление зерновой сделки.

Также стало известно, что Путин встретится с учащимися в День знаний.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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