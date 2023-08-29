В Кремле призвали не отчаиваться из-за неудачи лунной миссии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге с журналистами призвал не отчаиваться из-за неудачи миссии станции «Луна-25».

Представитель Кремля отметил, что это не является поводом, чтобы рвать на себе волосы. По его мнению, необходимо проанализировать причины неудачи и устранить их для новой попытки.

«Освоение космического пространства и реализация сложных космических программ не бывают без сбоев. Это не повод для того, чтобы рвать на себе волосы. Это — повод для того, чтобы проанализировать причины и устранить их», — сказал он.

Песков указал, что путь к звездам лежит через тернии и подчеркнул важность продолжения лунной программы.

«Ничего в этом нет страшного. Главное — продолжать российскую космическую программу, уникальную космическую программу, которая содержит и лунный элемент», — подытожил пресс-секретарь главы государства.

25 августа генеральный директор корпорации «Роскосмос» Юрий Борисов заявлял, что «Роскосмос» рассмотрит возможность повторения миссии на Южный полюс Луны в 2025-2026 годах.

Ранее Индия стала четвертой «лунной державой».