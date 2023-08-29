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В Японии заявили о возможном конфликте, как на Украине

Японский военный Ёсида предупредил мир о возможном конфликте в Японии

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Михаил Ходаренок/«Газета.Ru»

Глава объединенного комитета начальников штабов Сил самообороны Японии, Ёсихидэ Ёсида, выразил мнение о возможности конфликта, аналогичного происходящему на Украине, возле Японии. Он поделился своими мыслями в интервью изданию Nikkei Asia.

Ёсида заявил: «Мы не можем исключить возможность серьезного кризиса, разворачивающегося рядом с Японией, и это вызывает серьезное беспокойство. Япония должна предпринять два шага. Во-первых, необходимо решительно укрепить оборонительные возможности, чтобы не недооценивали нас. Во-вторых, мы должны сделать все возможное для поддержания расширенного сдерживания, включая использование американского ядерного оружия».

Отвечая на вопрос о том, какие уроки можно извлечь из ситуации на Украине, генерал отметил, что Японии следует укреплять свои собственные оборонные возможности, не полагаясь исключительно на альянс с США. Он добавил: «Ранее мы могли рассчитывать на поддержку США в случае кризиса. Однако, если мы полностью полагаемся на США, возникают сомнения в том, стоит ли союз с нами таких затрат. Мы будем развивать потенциал нашего альянса и расширять возможности Японии для самостоятельных действий».

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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