Заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов заявил в интервью «Российской газете», что Соединенные Штаты и Европейский союз стремятся вынудить страны СНГ прекратить сотрудничество с Россией. Он отметил, что США и ЕС используют угрозы «вторичных санкций», политическое давление и шантаж для этой цели.

Запад стремится окончательно прекратить сотрудничество между странами СНГ и Россией в различных областях, включая политику, экономику, культуру, гуманитарные вопросы и обеспечение безопасности.

В свою очередь секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что главной целью США является разрушение конструктивных отношений между странами, ранее составлявшими СССР.

В Совбезе РФ также рассказали о попытках переноса биопрограмм США с Украины в страны СНГ. По словам Шевцова, деятельность западных биологических лабораторий на территории ряда постсоветских государств угрожает безопасности. По его словам, имеются неоспоримые подтверждения тому, что США проводят разработку биологического оружия, в том числе, которое нацелено на определенные этнические группы. Для этого американцы ведут сбор коллекций ДНК.

Ранее политолог назвал причины выхода Молдавии из договора по разоружению в СНГ.