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На Украине сообщили, что страны-партнеры дали добро Киеву на удары по Крыму

Подоляк заявил, что страны-партнеры разрешили Украине наносить удары по Крыму

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телемарафона заявил, что страны-партнеры дали добро Киеву на удары по Крыму.

«Сегодня уже консенсус абсолютный относительно того, что мы можем уничтожать все российское, например, в Крыму», — заявил Подоляк.

Он добавил, что на сегодняшний день достигнут абсолютный консенсус, тождественный количеству стран, которые поддерживают Украину, что Киев может уничтожать все российское на «оккупированной территории». Также он отметил, что количество «неустановленных беспилотников», которые бьют по российской территории, увеличится.

16 августа Саркози дал интервью французской газете Le Figaro, в ходе которого высказался о принадлежности Крымского полуострова.

Подоляк раскритиковал бывшего лидера Франции Николя Саркози, ранее назвавшего иллюзией шансы киевских властей на взятие Крыма под свой контроль.

Ранее член Ассамблеи славянских народов в Крыму Роман Чегринец заявил, что Украина вместо Крыма получит дырку от бублика.

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