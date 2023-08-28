Кандидат в президенты США пообещал признать новые территории России

Кандидат в президенты США от Республиканской партии бизнесмен Вивек Рамасвами в своей колонке в журнале American Conservative пообещал в случае своей победы принять контроль России над присоединившимися территориями, снять санкции и заблокировать кандидатуру Украины в НАТО. В обмен он ждет выхода России из военного альянса с Китаем, передает РИА Новости.

«Я приму российский контроль над занятыми территориями и обязуюсь заблокировать кандидатуру Украины в НАТО в обмен на выход России из военного альянса с Китаем», — написал Рамасвами, добавив, что положит конец санкциям и вернет Россию обратно на мировой рынок.

По его словам, хорошая сделка подразумевает, что все стороны получают от нее какую-то выгоду.

Рамасвами полагает, что, чем дольше продолжается конфликт на Украине, тем более ясным становится «единственный победитель» — КНР.

Кроме этого он заявил, что хотел бы назначить Илона Маска советником в своей администрации в случае победы на выборах.

Ранее сообщалось, что большинство американцев желают видеть президентом кого-то помоложе Байдена и Трампа.