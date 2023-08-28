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Польша и страны Балтии потребовали убрать ЧВК «Вагнер» из Белоруссии

МВД Польши и стран Балтии потребовали от Белоруссии выдворить ЧВК «Вагнер»

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Евгений Биятов/РИА Новости

Министры внутренних дел Польши и стран Балтии потребовали от Белоруссии выдворить с территории страны ЧВК «Вагнер». Об этом заявил глава МВД Польши Мариуш Каминьский после встречи с коллегами из Латвии, Литвы и Эстонии. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы приняли заявление. Мы потребовали от властей в Минске немедленного оставления группой «Вагнер» территории Белоруссии, а также немедленного оставления приграничной территории нелегальными мигрантами, которых туда стягивают белорусские службы», — сказал Каминьский.

Министр отметил эскалацию ситуации на границе стран Балтии и Польши и назвал ЧВК «Вагнер» «очень опасной группой».

25 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что бойцы группы «Вагнер» не покидают страну, а продолжат работать на ее территории. Он подчеркнул, что в течение нескольких дней все бойцы будут там, до — 10 тысяч человек. Глава государства пояснил меньшую численность «Вагнера» на территории Белоруссии тем, что некоторые уехали в отпуск, а кто-то «решил жить в стороне».

Ранее в Польше задержали белоруса, подозреваемого в шпионаже в пользу России.

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