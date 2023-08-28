Макрон высказался о путях урегулирования конфликта на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что одно лишь соглашение о прекращении огня, закрепляющее статус-кво, не может остановить конфликт на Украине. Об этом он заявил на ежегодной конференции послов Франции.

По словам Макрона, такое соглашение «означало бы подготовку к новой войне».

«Это [должен быть] устойчивый мир с соблюдением украинского суверенитета и международного права», — описал свое видение пути разрешения конфликта французский лидер. При этом он призвал дипломатов усиленно добиваться достижения этого «устойчивого мира» и пообещал, что Франция продолжить оказывать гуманитарную помощь Киеву и спонсировать восстановление Украины.

Также Макрон заявил, что Франция не может вмешиваться в украинский конфликт напрямую.

До этого глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что отказ от военной помощи Украине не приведет к миру.

Ранее глава Чечни Кадыров назвал бессмысленными переговоры с Украиной.