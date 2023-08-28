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Франция заявила о готовности поддержать военные действия ЭКОВАС в Нигере

Макрон заявил о готовности Франции поддержать военные действия ЭКОВАС в Нигере

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Shutterstock

Франция настроена поддержать любые усилия Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), в том числе военные, для восстановления конституционного порядка в Нигере, заявил французский президент Эммануэль Макрон, выступая на ежегодной конференции послов страны. Трансляцию вела газета Le Figaro.

«Мы поддерживаем дипломатическую, а если будет решено, то и военную активность ЭКОВАС», — подчеркнул Макрон.

Он отметил работу французских дипломатов в Нигере, несмотря на то, что пришедшие к власти мятежники потребовали, чтобы посол Франции покинул их страну.

До этого мятежники заявляли, что разрешат Мали и Буркина-Фасо вводить силы обороны на свою территорию в случае агрессии против страны. В заявлении, озвученном представителем нигерского внешнеполитического ведомства, говорится, что главы министерств иностранных дел «приветствовали» подписание соответствующего указа.

26 июля президента Нигера Мохамеда Базума и его жену задержала собственная гвардия. Вооруженные силы страны прекратили работу всех госучреждений и ввели комендантский час.

Ранее глава мятежников предрек массовые кровопролития в Нигере при иностранной интервенции.

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