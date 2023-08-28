Макрон: Франция не может вмешиваться в украинский конфликт напрямую

Париж стремится всячески избежать прямого столкновения с Москвой, что делает невозможным участие ее вооруженных сил в украинском конфликте. С таким заявлением президент Франции Эммануэль Макрон выступил на ежегодной конференции послов.

»Франция старается избежать любой эскалации украинского конфликта», — подчеркнул Макрон.

До этого посол Украины во Франции Вадим Омельченко заявил, что Париж может дать Киеву дальнобойные ракеты SCALP и системы ПВО. Еще одной актуальной потребностью ВСУ он назвал запчасти ввиду того, что поставленная техника «усиленно эксплуатируется и изнашивается».

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. »Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.