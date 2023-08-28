Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Макрон: Франция не может вмешиваться в украинский конфликт напрямую

Макрон: Франция стремится избежать эскалации украинского конфликта

close
100%
Stephanie Lecocq/Reuters

Париж стремится всячески избежать прямого столкновения с Москвой, что делает невозможным участие ее вооруженных сил в украинском конфликте. С таким заявлением президент Франции Эммануэль Макрон выступил на ежегодной конференции послов.

»Франция старается избежать любой эскалации украинского конфликта», — подчеркнул Макрон.

До этого посол Украины во Франции Вадим Омельченко заявил, что Париж может дать Киеву дальнобойные ракеты SCALP и системы ПВО. Еще одной актуальной потребностью ВСУ он назвал запчасти ввиду того, что поставленная техника «усиленно эксплуатируется и изнашивается».

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. »Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях