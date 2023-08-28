В США заявили о необходимости стабильных отношений с Китаем

Министр торговли США Джина Раймондо на встрече со своим коллегой Ван Вэньтао заявила, что стабильные отношения в экономике между Соединенными Штатами и КНР глубоко важны, уточнив, что мир ожидает от них стабильности. Ее слова приводит CNN.

«Очень важно, чтобы у нас были стабильные экономические отношения, которые приносят пользу обеим нашим странам. И, собственно, чего мир от нас ожидает. Это сложные отношения. Мы, конечно, будем расходиться во мнениях по некоторым вопросам, но я верю, что мы сможем добиться прогресса, если будем действовать прямо, открыто и практично», — сказала Раймондо.

Министр отметила, что страны разделяют торговый оборот на сумму более $700 млрд долларов. Чиновники также выразили оптимизм по поводу дальнейшего углубления экономических отношений.

До этого стало известно, что во время визита в КНР министра торговли США Джины Раймондо китайские власти могут обратиться с просьбой оказать содействие в решении экономических проблем.

В мае в КНР выразили обеспокоенность из-за экспортных ограничений США. В свою очередь в Вашингтоне заявили, что не будут мириться с санкциями Китая против Micron.

Ранее в Минторге США заявили, что «одержимы» соблюдением санкций против России.