Источник рассказал, почему усилия Турции по зерновой сделке могут не дать результата

Усилия Турции по возобновлению зерновой сделки могут не дать результата без выполнения требований России, сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Турции.

«Если этого не произойдет или у России не будет уверенности в том, что ее требования выполнят, то она может не вернуться в сделку», — сказал он.

Ранее вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис заявил, что ЕК призывает Российскую Федерацию возобновить зерновую сделку, ведь введенные Москвой ограничения на поставку украинского зерна через Черное море создают проблемы не только для Киева.

По словам Домбровскиса, «Россия использует зерно как оружие».

Вице-президент ЕК подчеркнул, что Европа поддерживает все усилия Организации Объединенных Наций (ООН) и Турции по Черноморской инициативе, а Евросоюз предоставляет Украине альтернативные торговые маршруты для экспорта зерна и других товаров.

По словам Домбровскиса, к настоящему времени альтернативными маршрутами через Польшу и Румынию экспортировано около 45 млн тонн зерна, семян масличных культур и сопутствующих товаров, что является спасением для Украины.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе активов России.