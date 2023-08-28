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Зеленский рассказал, каких гарантий безопасности ждет от США Украина

Глава Украины Зеленский: США дадут Киеву гарантии безопасности по модели Израиля

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассчитывает получить от Вашингтона гарантии безопасности по израильской модели, передает украинское издание Klymenko Time.

«С США у нас, наверное, будет именно израильская модель, где есть и оружие, и технологии, и тренировки, и финансы», — заявил украинский лидер.

По словам украинского президента, такая модель поддержки не зависит от того, кто будет возглавлять США, ее продление будет зависеть от решений конгресса в США и парламентов — в европейских государствах.

26 августа украинский лидер заявил, что к декларации G7 о гарантиях Украине присоединились больше 20 стран. В тот же день Украина начала переговоры с Канадой по гарантиям безопасности.

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. »Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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