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Глава ПНЕ Ливии отстранил главу МИД из-за ее встречи с израильским коллегой

Reuters: главу МИД ПНЕ Ливии отстранили из-за ее встречи с израильским коллегой

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Suhaib Salem/Reuters

Премьер-министр Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абдель Хамид Дбейба отстранил министра иностранных дел и международного сотрудничества в ПНЕ Наджлу Мангуш из-за ее встречи с израильским коллегой Эли Коэном. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на заявление.

Также отмечается, что в отношении Мангуш было начато расследование.

Ранее пресс-служба израильского МИД сообщила о первой в истории встрече глав МИД Израиля и Ливии в Италии на прошлой неделе, где стороны обсудили возможности сотрудничества и сохранение наследия евреев Ливии. Президентский совет Ливии, заседающий в Триполи, потребовал разъяснений в связи с этой встречей.

МИД ПНЕ Ливии заявил в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что встреча произошла случайно и неофициально во время встречи аль-Манкуша с министром иностранных дел Италии, и никаких переговоров, соглашений или консультаций не было. В заявлении также подчеркивается, что министерство не приемлет нормализацию отношений с Израилем и сохраняет твердую позицию по палестинской проблеме.

Ранее в МИД РФ предупредили о катастрофических последствиях безнаказанного сожжения Корана.

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