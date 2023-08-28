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Встречу главы МИД ПНЕ Ливии с коллегой из Израиля назвали «случайной»

В ПНЕ Ливии встречу их главы МИД с израильским министром назвали «случайной»

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Suhaib Salem/Reuters

Министерство иностранных дел Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии заявило, что встреча министра Наджлы аль-Манкуша и главы МИД Израиля Эли Коэна в Италии была случайной и неофициальной. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее пресс-служба израильского МИД сообщила о первой в истории встрече глав МИД Израиля и Ливии в Италии на прошлой неделе, где стороны обсудили возможности сотрудничества и сохранение наследия евреев Ливии. Президентский совет Ливии, заседающий в Триполи, потребовал разъяснений в связи с этой встречей.

МИД ПНЕ Ливии заявил в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что встреча произошла случайно и неофициально во время встречи аль-Манкуша с министром иностранных дел Италии, и никаких переговоров, соглашений или консультаций не было. В заявлении также подчеркивается, что министерство не приемлет нормализацию отношений с Израилем и сохраняет твердую позицию по палестинской проблеме.

После сообщений о встрече аль-Манкуша с Коэном в воскресенье вечером в нескольких городах Ливии начались протесты, требующие отставки главы МИД ПНЕ.

Ливия и Израиль никогда не устанавливали дипломатические отношения. В течение правления Муаммара Каддафи, который возглавлял страну более 40 лет, Ливия была частью арабского бойкота Израиля и всегда голосовала против еврейского государства в международных организациях.

В Ливии ранее существовала значительная еврейская община, многие из ее членов эмигрировали в Израиль начиная с 1930-х годов и после создания Государства Израиль в 1948 году.

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