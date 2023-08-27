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Зеленский заявил, что «готов воевать долго, как Израиль»

Зеленский заявил о готовности воевать долго, как Израиль, если не будет потерь

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов «воевать долго», приведя в пример Израиль, если украинским властям удастся «минимизировать потери». Об этом он заявил в эфире телеканала «Рада».

«Мы готовы воевать долго, если мы не будем терять людей. Такое может быть, но надо минимизировать жертвы», — сказал Зеленский.

Он привел в пример Израиль и отметил, что «можно так жить».

Также Зеленский пообещал Украине «мощный сентябрь» по поставкам стране военной помощи. По его словам, украинское руководство ожидает решений по новым оборонительным пакетам для Вооруженных сил Украины, в частности поставок «артиллерии, бронетехники, ПВО и ракет, средств для разминирования».

26 августа Зеленский заявил, что более 20 государств присоединились к декларации стран Группы семи (G7) о долгосрочных гарантиях безопасности Киеву. Он также отметил, что Киев уже начал переговоры по заключению двусторонних соглашений о гарантиях безопасности с Великобританией, Канадой и США.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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