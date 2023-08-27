В США заявили, что Польша и Литва могут вторгнуться на Западную Украину

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил в интервью YouTube-каналу Redacted, что Польша и Литва заинтересованы в интервенции на Украину без согласования с НАТО, передает РИА Новости.

«Самое страшное, что сейчас появляются подтверждения тому, что поляки и литовцы заинтересованы в интервенции, которую как они утверждают, они осуществили бы самостоятельно в обход НАТО», — сказал Макгрегор, отметив, что операция двух стран, при этом, будет расцениваться как действия альянса.

До этого Макгрегор в своем блоге на YouTube заявил, что руководство Польши мечтает создать империю, которая распространится на территории Украины и Белоруссии. По его словам, правительство Польши с самого начала конфликта было враждебно настроено к России, и теперь оно «охвачено этой эмоциональной истерией».

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.