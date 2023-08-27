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В Молдавии заявили о рисках для существования государства

Партия социалистов Молдавии заявила о рисках для существования страны

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Михай Карауш/РИА Новости

В Партии социалистов Молдавии заявили, что страна находится в системном кризисе, который может поставить под вопрос ее существование. Об этом говорится на сайте партии.

«Сегодня, к сожалению, мы вынуждены констатировать, что еще никогда за минувшие три десятилетия Республика Молдова не оказывалась в таком глубоком системном кризисе, который может поставить под вопрос само существование нашего государства», — сказано в сообщении.

С точки зрения представителей партии, нынешняя власть привела Молдавию к социально-экономическому, энергетическому и политическому кризису.

До этого бывший президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон назвал главу государства Майю Санду и ее правительство марионетками в руках внешних игроков.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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