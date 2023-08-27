КНДР разрешила своим гражданам вернуться на родину

Власти Северной Кореи разрешили находящимся за границей гражданам страны вернуться на родину. Об этом сообщает Reuters.

Границы КНДР были закрыты из-за строгих коронавирусных ограничений больше трех лет. Как сообщил государственный штаб по предупреждению чрезвычайных ситуаций и эпидемий КНДР, сейчас граждане страны могут вернуться, поскольку было принято решение изменить уровень противоэпидемической защиты «в связи с ослаблением ситуации с пандемией во всем мире». Отмечается, что вернувшиеся будут находиться под медицинским наблюдением в карантинных отделениях в течение недели.

16 августа агентство Yonhap сообщало, что КНДР может в скором времени открыть границы, которые были закрыты с начала 2020 года в связи с пандемией коронавируса. Тогда уточнялось, что утром 16 августа с территории Северной Кореи в соседний Китай отправились два автобуса с пассажирами. Транспортные средства двигались из города Синыйджу в город Даньдун и пересекли границу по мосту через реку Амноккан.

КНДР стала первым государством, полностью изолировавшимся от внешнего мира на фоне пандемии COVID-19. Пхеньян закрыл границы еще в самом начале 2020 года, когда информация о распространении вируса в КНР только появилась. Однако рестрикции усложнили работу дипломатов и сотрудников ООН, которым пришлось покинуть страну из-за невозможности проводить ротацию.

Ранее в КНДР обвинили США в провоцировании ядерной катастрофы.