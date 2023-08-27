Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США заявили об уничтожении Украины через отправку снарядов с ураном

Кеннеди-младший: США уничтожают Украину, отправляя снаряды с обедненным ураном

close
100%
Antonio Batinic/Shutterstock.com

США способствуют уничтожению Украины, отправляя Вооруженным силам Украины (ВСУ) снаряды с обедненным ураном. Об этом заявил кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший передает РИА Новости.

«Уничтожить Украину, чтобы спасти ее. Отрезвляющая статья о боеприпасах с обедненным ураном», — написал он в соцсети X (бывший Twitter), комментируя статью официального представителя МИД Марии Захаровой для «Комсомольской правды».

Кеннеди пообещал, что, когда станет президентом, «положит конец этой безрассудной и бесчеловечной политике» нынешнего американского руководства.

Захарова в статье, в частности, рассказала, какие последствия ждали военнослужащих стран, применявших урановые боеприпасы, и что то же самое ждет Украину, которой эти снаряды поставляют США и Великобритания. Украина становится «непригодной для жизни землей», где уже происходит заражение почвы и всплески радиоактивности.

В российском Минобороны предупреждали, что использование ВСУ танковых снарядов с обедненным ураном приведет к заражению посевных площадей и ударит по самим же украинцам.

Ранее Медведев заявил, что Украина исчезнет после СВО.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях