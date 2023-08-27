США способствуют уничтожению Украины, отправляя Вооруженным силам Украины (ВСУ) снаряды с обедненным ураном. Об этом заявил кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший передает РИА Новости.

«Уничтожить Украину, чтобы спасти ее. Отрезвляющая статья о боеприпасах с обедненным ураном», — написал он в соцсети X (бывший Twitter), комментируя статью официального представителя МИД Марии Захаровой для «Комсомольской правды».

Кеннеди пообещал, что, когда станет президентом, «положит конец этой безрассудной и бесчеловечной политике» нынешнего американского руководства.

Захарова в статье, в частности, рассказала, какие последствия ждали военнослужащих стран, применявших урановые боеприпасы, и что то же самое ждет Украину, которой эти снаряды поставляют США и Великобритания. Украина становится «непригодной для жизни землей», где уже происходит заражение почвы и всплески радиоактивности.

В российском Минобороны предупреждали, что использование ВСУ танковых снарядов с обедненным ураном приведет к заражению посевных площадей и ударит по самим же украинцам.

Ранее Медведев заявил, что Украина исчезнет после СВО.