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Экс-советник Буша оценил вероятность сближения России и США

Экс-советник Буша Грэм: Россия и США могут сблизиться после конфликта на Украине

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Бывший советник бывшего президента США Джорджа Буша по России и Евразии Томас Грэм оценил вероятность сближения Российской Федерации и Соединенных Штатов. Об этом сообщает The Nation.

Грэм утверждает, что перевод отношений двух государств в конструктивное русло кажется невыполнимой задачей из-за российско-украинского конфликта и полного разрыва между странами. Он считает, что подобное будет происходить до тех пор, пока конфликт находится в острой фазе. Когда он завершится, может появиться новая возможность восстановления отношений между РФ и США.

Грэм добавил, что для это также нужно извлечь уроки из ошибочных усилий администрации Буша по противодействию влиянию Москвы на постсоветском пространстве.

До этого посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что американцы все реже поддерживают планы по предоставлению Киеву военной помощи в связи с ситуацией вокруг контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

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