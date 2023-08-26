Бывший депутат Кожокин о скончавшемся Сергее Филатове: «он не был политиком по темпераменту»

Бывший глава администрации Бориса Ельцина Сергей Филатов, скончавшийся 25 августа, не был политиком по своему темпераменту. Об этом «Газете.Ru» рассказал народный депутат Российской Федерации (1990-1993 годы), историк Евгений Кожокин. Он добавил, что Филатов пытался «делать интеллигентную политику», но «не очень смотрелся» в окружении Ельцина.

«Ушел из жизни Сергей Александрович Филатов. Человек — в какой-то степени символ надежд, иллюзий, разочарований конца 80-х — начала 90-х годов. Он из плеяды демократов той поры. Человек мягкий, интеллигентный, состоявшийся в советское время как ученый. Он пришел в политику не будучи политиком по своему темпераменту, по своим психологическим особенностям. Может быть, это было и хорошо. Он пытался делать интеллигентную политику. А время было красивое, но жестокое. Поэтому на вершине власти Сергей Александрович держался недолго. Он не очень смотрелся при дворе Бориса Николаевича Ельцина. В отличие от Филатова Ельцин был человеком своеобразным, но никак нельзя его назвать демократом. Они были очень разные люди — Филатов и Ельцин. Но отстаивая демократические принципы, Сергей Александрович видел, что выбора, собственно, нет — или поддерживать Ельцина, или уходить из политики», — сказал он.

По словам Кожокина, будучи первым зампредом Верховного совета и главой администрации Ельцина, Филатов «не стал начальником в российском понимании». Он отметил, что после ухода с поста главы администрации Филатов в качестве общественного деятеля поддерживал интеллигенцию и творческих людей.

«Я с ним общался, когда мы были вместе депутатами, то есть мы были как бы равного статуса люди. Когда он был первым заместителем председателя Верховного совета, мы с ним продолжали общаться. Сергей Александрович занимал высокие посты, но начальником в нашем, российском понимании этого слова он не стал. Он остался интеллигентом на высоких постах», — подчеркнул он.

О том, что бывший глава администрации Бориса Ельцина Сергей Филатов скончался на 88-м году жизни, сообщил в субботу писатель Герман Садулаев.

Сергей Филатов родился 10 июля 1936 года в Москве. В 1990 году он был избран народным депутатом РСФСР, членом Совета Республики Верховного Совета РФ. Через год стал секретарем президиума Верховного Совета РСФСР, а в августе 1991 года стоял во главе депутатского штаба обороны Белого дома.

После ухода с госслужбы руководил общественным движением поддержки Бориса Ельцина на выборах 1996 года. Спустя год занял пост главы Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ. Являлся членом Союза журналистов России, а также председателем Союза писателей Москвы.

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