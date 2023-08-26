Умер экс-глава администрации Ельцина Сергей Филатов

Писатель и военкор Герман Садулаев сообщил в Telegram-канале о смерти бывшего руководителя администрации экс-президента России Бориса Ельцина Сергея Филатова.

«Сергей Александрович Филатов умер. Бывший руководитель администрации Ельцина. А для нас — бессменный организатор и вдохновитель Липок», — написал Садулаев.

Писатель отметил, что Филатов был очень добр к нему и к другим писателям, в числе которых Захар Прилепин и Сергей Шаргунов.

«У меня остались только добрые воспоминания и благодарность», — добавил Садулаев.

Сергей Филатов родился 10 июля 1936 года в Москве. В 1990 году он был избран народным депутатом РСФСР, членом Совета Республики Верховного Совета РФ. Через год стал секретарем президиума Верховного Совета РСФСР, а в августе 1991 года стоял во главе депутатского штаба обороны Белого дома.

После ухода с госслужбы руководил общественным движением поддержки Бориса Ельцина на выборах 1996 года. Спустя год занял пост главы Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ. Являлся членом Союза журналистов России, а также председателем Союза писателей Москвы.

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