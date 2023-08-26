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В Южной Осетии заявили о надежной защите границ республики

Глава Южной Осетии Гаглоев: границы республики надежно защищены при помощи РФ

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев заявил в интервью ТАСС, что безопасность границ республики сегодня надежно обеспечивается при помощи российской стороны.

По словам Гаглоева, с момента признания независимости Южной Осетии была «проведена очень серьезная работа» по повышению уровня безопасности ее границ.

Глава Южной Осетии отметил, что между двумя странами сейчас подписано очень много соглашений, в рамках которых на территории республики расположена четвертая гвардейская военная база.

«По другому соглашению о совместной охране государственной границы сегодня наши рубежи охраняют военнослужащие погрануправления ФСБ России», — сказал Гаглоев.

Правительство России признало независимость Южной Осетии и Абхазии в 2008 году. После этого Грузия разорвала дипломатические отношения с РФ, продолжив диалог лишь в рамках Дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье и при посредничестве других государств и международных организаций.

До этого Гаглоев заявлял, что Грузия должна признать свою ответственность за агрессию и военные преступления против Южной Осетии в 2008 году. Он отметил, что на сегодняшний день у Цхинвала нет с Тбилиси никаких отношений. Единственная площадка, в рамках которой стороны коммуницируют, – это Женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье.

Ранее в МИД РФ заявили, что суверенитет Абхазии и Южной Осетии не подлежит пересмотру.

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