В Южной Осетии заявили о надежной защите границ республики

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев заявил в интервью ТАСС, что безопасность границ республики сегодня надежно обеспечивается при помощи российской стороны.

По словам Гаглоева, с момента признания независимости Южной Осетии была «проведена очень серьезная работа» по повышению уровня безопасности ее границ.

Глава Южной Осетии отметил, что между двумя странами сейчас подписано очень много соглашений, в рамках которых на территории республики расположена четвертая гвардейская военная база.

«По другому соглашению о совместной охране государственной границы сегодня наши рубежи охраняют военнослужащие погрануправления ФСБ России», — сказал Гаглоев.

Правительство России признало независимость Южной Осетии и Абхазии в 2008 году. После этого Грузия разорвала дипломатические отношения с РФ, продолжив диалог лишь в рамках Дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье и при посредничестве других государств и международных организаций.

До этого Гаглоев заявлял, что Грузия должна признать свою ответственность за агрессию и военные преступления против Южной Осетии в 2008 году. Он отметил, что на сегодняшний день у Цхинвала нет с Тбилиси никаких отношений. Единственная площадка, в рамках которой стороны коммуницируют, – это Женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье.

Ранее в МИД РФ заявили, что суверенитет Абхазии и Южной Осетии не подлежит пересмотру.