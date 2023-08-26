Сенаторы-республиканцы предложили отвергнуть новый запрос о помощи Украине

Сенаторы-республиканцы предложили коллегам по конгрессу отвергнуть новый запрос администрации США о помощи Украине до тех пор, пока Белый дом не объяснит свою стратегию. Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на проект письма в бюджетный департамент Белого дома, который составили сенаторы Джеймс Ванче и Чип Рой.

«Американцы заслуживают права знать, куда идут их деньги», — говорится в документе.

В проекте говорится, что поддержка Украины не имеет четких сроков, основана на неясной стратегии и не имеет четко сформулированной цели.

Республиканцы призывают администрацию узнать, как продвигается украинское «контрнаступление». В проекте письма говорится, что без этих ответов удовлетворить просьбу о новой помощи Украине было бы «абсурдно» со стороны конгресса.

23 августа советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил об уверенности в том, что конгресс одобрит запрос главы Белого дома Джо Байдена о выделении Киеву дополнительных денег, в том числе и на военные нужды.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.