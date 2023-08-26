Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Сенаторы-республиканцы предложили отвергнуть новый запрос о помощи Украине

Politico: сенаторы-республиканцы предложили отказать в новой помощи Киеву

close
100%
Shannon Stapleton/Reuters

Сенаторы-республиканцы предложили коллегам по конгрессу отвергнуть новый запрос администрации США о помощи Украине до тех пор, пока Белый дом не объяснит свою стратегию. Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на проект письма в бюджетный департамент Белого дома, который составили сенаторы Джеймс Ванче и Чип Рой.

«Американцы заслуживают права знать, куда идут их деньги», — говорится в документе.

В проекте говорится, что поддержка Украины не имеет четких сроков, основана на неясной стратегии и не имеет четко сформулированной цели.

Республиканцы призывают администрацию узнать, как продвигается украинское «контрнаступление». В проекте письма говорится, что без этих ответов удовлетворить просьбу о новой помощи Украине было бы «абсурдно» со стороны конгресса.

23 августа советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил об уверенности в том, что конгресс одобрит запрос главы Белого дома Джо Байдена о выделении Киеву дополнительных денег, в том числе и на военные нужды.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях