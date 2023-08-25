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Лукашенко рассказал, какой образ Минска в Польше создают перед выборами

Лукашенко: польские политики перед выборами делают из Белоруссии врага

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Алексей Даничев/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что польские политики перед грядущими выборами эксплуатируют образ Белоруссии как враждебный. Его слова передает агентство БелТА.

«Поляки должны понимать — причина только одна: им нужен какой-то внешний враг — Беларусь, Россия. Вот это враг», — подчеркнул Лукашенко.

По мнению белорусского президента, в Польше востребована белорусская тематика, и поляки задаются рядом вопросов, адресуя их своим политикам.

Лукашенко отметил, что политики Польши «на этом коне белорусском хотят вскочить в парламент и победить».

Парламентские выборы в Польше запланированы на 15 октября. Полякам предстоит выбрать 460 депутатов нижней палаты парламента и 100 членов верхней палаты.

До этого Лукашенко говорил, что Литва, Латвия и Польша навредят самим себе, если закроют свои границы с республикой. По его словам, Минск не будет испытывать проблем в случае реализации такого решения.

Ранее Лукашенко сравнил белорусскую диктатуру с выборами в США.

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