Президент Соединенных Штатов Джо Байден может попробовать подтолкнуть Украину к переговорам в 2024 году в ходе предвыборной кампании по причине отсутствия значительного прогресса ВСУ на поле боя. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на европейских чиновников.

«Президент Джо Байден может в конечном итоге попытаться подтолкнуть Украину к переговорам из-за отсутствия значительного прогресса на поле боя, когда (президентская) кампания разгорится в следующем году», — сказано в сообщении.

До этого экс-разведчик США Скотт Риттер заявил на Youtube-канале Redacted, что нежелание президента Украины Владимира Зеленского признать поражение страны в конфликте с Россией приведет к разгрому ВСУ. Он добавил, что потери среди украинских военных растут с каждым днем.

Кроме того, бывший глава Центрального разведывательного управления США отставной генерал Дэвид Петреус заявил, что наступление Вооруженных сил Украины на юге может продлиться еще четыре месяца — всю осень и часть зимы.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.