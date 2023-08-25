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Лукашенко: бойцы группы «Вагнер» продолжат «жить и работать» в Белоруссии

Лукашенко: бойцы группы «Вагнер» не покидают Белоруссию

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что бойцы группы «Вагнер» не покидают Белоруссию, а продолжат работать на территории республики. Его слова приводит агентство БелТА.

«И эти снимочки из космоса, что мы что-то демонтируем… Почему мы лишние палатки убираем — столько не надо», — отметил глава государства.

Он подчеркнул, что в течение нескольких дней все бойцы будут здесь, до — 10 тысяч человек. Глава государства пояснил меньшую численность «Вагнера» на территории Белоруссии тем, что некоторые уехали в отпуск, а кто-то «решил жить в стороне».

«Но телефоны, адреса, пароли, явки в этом ядре известны. <...> Сейчас нет необходимости их здесь держать. Поэтому никуда они не бегут. Столько, сколько нам надо и этому подразделению, они будут у нас жить и работать», — заявил он.

Также Лукашенко отметил, что ядро «Вагнера» останется в Белоруссии.

23 августа частный самолет Embraer Legacy, принадлежащий основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину упал вблизи населенного пункта Куженкино в Тверской области. Борт совершал рейс из Москвы в Санкт-Петербург.

По данным Росавиации, Пригожин числился среди пассажиров авиалайнера. По факту крушения самолета в Тверской области начато расследование. В Кремле призвали дождаться результатов генетической экспертизы.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал Пригожина человеком сложной судьбы и талантливым бизнесменом.

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