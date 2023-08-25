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Лукашенко: «Вагнер» жил, «Вагнер» жив и «Вагнер» будет жить в Белоруссии

Лукашенко: ядро «Вагнера» остается в Белоруссии

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Пресс-служба президента Белоруссии/Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что группа «Вагнер» после крушения самолета с ее основателем Евгением Пригожиным останется в стране. Его слова приводит БелТА.

«Вагнер» жил, «Вагнер» жив и «Вагнер» будет жить в Беларуси, как бы кому-то это ни не хотелось. Мы еще с Пригожиным выстроили систему, как будет у нас располагаться «Вагнер», — рассказал Лукашенко.

По его словам, в Белоруссии «остается ядро» «Вагнера».

Также Лукашенко заявил, что основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин не просил обеспечивать его безопасность.

Вечером 23 августа частный самолет Embraer Legacy упал вблизи населенного пункта Куженкино в Тверской области. Он совершал рейс МоскваСанкт-Петербург. В Росавиации заявили, что предприниматель Евгений Пригожин числился среди пассажиров разбившегося самолета. По факту крушения самолета в Тверской области начато расследование. В Кремле призвали подождать генетической экспертизы останков, изъятых из самолета бизнесмена Евгения Пригожина.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал Пригожина человеком сложной судьбы и талантливым бизнесменом.

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