Названа причина прекращения работы штаб-квартиры ООН в Женеве

Представитель пресс-службы Организации объединенных наций (ООН) Роландо Гомес заявил, что утром 25 августа было обнаружено проникновение на территорию штаб-квартиры ООН в Женеве, передает ТАСС.

Чиновник отметил, что доступ в штаб-квартиру был ограничен охраной для проведения расследования.

«ООН работает над этим с полицией Женевы, проникновение произошло около 7:30 утра (8:30 по мск)», — рассказал Гомес.

До этого штаб-квартиру ООН в Женеве на 15 минут закрыли по соображениям безопасности.

Отделение Организации Объединенных Наций в Женеве — одно из четырех основных отделений ООН, помимо штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке, отделения в Вене (Австрия) и в Найроби (Кения).

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Ранее Лавров высказался против членства ФРГ и Японии в Совбезе ООН.