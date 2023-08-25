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Названа причина прекращения работы штаб-квартиры ООН в Женеве

В ООН рассказали о проникновении в штаб-квартиру организации в Женеве 25 августа

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Алексей Витвицкий/РИА Новости

Представитель пресс-службы Организации объединенных наций (ООН) Роландо Гомес заявил, что утром 25 августа было обнаружено проникновение на территорию штаб-квартиры ООН в Женеве, передает ТАСС.

Чиновник отметил, что доступ в штаб-квартиру был ограничен охраной для проведения расследования.

«ООН работает над этим с полицией Женевы, проникновение произошло около 7:30 утра (8:30 по мск)», — рассказал Гомес.

До этого штаб-квартиру ООН в Женеве на 15 минут закрыли по соображениям безопасности.

Отделение Организации Объединенных Наций в Женеве — одно из четырех основных отделений ООН, помимо штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке, отделения в Вене (Австрия) и в Найроби (Кения).

Накануне стало известно, что Красную площадь в Москве временно закрыли для посетителей 24 августа. Об этом сообщила пресс-служба «Исторического музея». В связи с чем Красная площадь была закрыта для посетителей 24 августа, не сообщалось.

Ранее Лавров высказался против членства ФРГ и Японии в Совбезе ООН.

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