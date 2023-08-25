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Песков ответил на вопрос о дальнейшей судьбе ЧВК «Вагнер»

Песков заявил, что не знает, какова будет дальнейшая судьба группы «Вагнер»

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Telegram-канал «Соловьев»

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не знает, какова будет дальнейшая судьба группы «Вагнер».

Отвечая на вопрос журналистов о судьбе ЧВК после подтверждения сведений о кончине бизнесмена Евгения Пригожина, Песков подчеркнул, что де-юре данная организация не существует, однако героизм «группы Вагнера» в ходе СВО забыт не будет.

«Насчет будущего сказать не могу, я не знаю», — заявил он.

Также Песков призвал дожидаться окончательной экспертизы предполагаемых останков Евгения Пригожина.

Вечером 23 августа частный самолет Embraer Legacy упал вблизи населенного пункта Куженкино в Тверской области. Он совершал рейс МоскваСанкт-Петербург.

В Росавиации заявили, что предприниматель Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин числились среди пассажиров разбившегося самолета.

По факту крушения самолета в Тверской области начато расследование.

Ранее сын Пескова заявил, что получил медаль «За отвагу» за службу в ЧВК «Вагнер».

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