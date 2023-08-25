Песков ответил на вопрос о дальнейшей судьбе ЧВК «Вагнер»

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не знает, какова будет дальнейшая судьба группы «Вагнер».
Отвечая на вопрос журналистов о судьбе ЧВК после подтверждения сведений о кончине бизнесмена Евгения Пригожина, Песков подчеркнул, что де-юре данная организация не существует, однако героизм «группы Вагнера» в ходе СВО забыт не будет.
«Насчет будущего сказать не могу, я не знаю», — заявил он.
Также Песков призвал дожидаться окончательной экспертизы предполагаемых останков Евгения Пригожина.
Вечером 23 августа частный самолет Embraer Legacy упал вблизи населенного пункта Куженкино в Тверской области. Он совершал рейс Москва — Санкт-Петербург.
В Росавиации заявили, что предприниматель Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин числились среди пассажиров разбившегося самолета.
По факту крушения самолета в Тверской области начато расследование.
Ранее сын Пескова заявил, что получил медаль «За отвагу» за службу в ЧВК «Вагнер».