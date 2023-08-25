В Венгрии назвали альтернативу поставкам газа через Украину

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что отказ Украины в транзите газа из РФ вредит энергобезопасности Венгрии. Заявление было сделано им в эфире радио Kossuth.

По словам Орбана, «все было хорошо» до ввода санкций против России и подрыва «Северных потоков». Теперь же возможное прекращение Украиной транзита российского газа с 2024 года станет дополнительным вызовом энергобезопасности страны.

Венгерский политик заявил, что сейчас Будапешт ищет новые маршруты снабжения газом, в первую очередь в этой связи рассматриваются «Турецкий поток» и его ответвления, по которым российский газ экспортируется в Европу, в том числе в Венгрию. Альтернативой российскому газу или дополнением к нему может стать СПГ из Катара, который Венгрия будет получать из терминалов в Хорватии.

До этого «Росатом» сообщил о начале основного этапа строительства АЭС «Пакш-2» в Венгрии.

Ранее Будапешт достиг соглашения с Баку о поставке 1 млрд кубов газа в Венгрию.