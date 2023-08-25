Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Венгрии назвали альтернативу поставкам газа через Украину

Орбан: Венгрия готовится к прекращению транзита газа из РФ через Украину

close
100%
Marton Monus/Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что отказ Украины в транзите газа из РФ вредит энергобезопасности Венгрии. Заявление было сделано им в эфире радио Kossuth.

По словам Орбана, «все было хорошо» до ввода санкций против России и подрыва «Северных потоков». Теперь же возможное прекращение Украиной транзита российского газа с 2024 года станет дополнительным вызовом энергобезопасности страны.

Венгерский политик заявил, что сейчас Будапешт ищет новые маршруты снабжения газом, в первую очередь в этой связи рассматриваются «Турецкий поток» и его ответвления, по которым российский газ экспортируется в Европу, в том числе в Венгрию. Альтернативой российскому газу или дополнением к нему может стать СПГ из Катара, который Венгрия будет получать из терминалов в Хорватии.

До этого «Росатом» сообщил о начале основного этапа строительства АЭС «Пакш-2» в Венгрии.

Ранее Будапешт достиг соглашения с Баку о поставке 1 млрд кубов газа в Венгрию.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях