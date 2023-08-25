В Германии заявили о роли расширения БРИКС для Борреля и фон дер Ляйен

Журналист Рамон Шак в авторской статье для газеты Berliner Zeitung выразил мнение, что расширение БРИКС, о котором стало известно по итогам завершившегося в Йоханнесбурге саммита объединения, стало личным поражением для председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы евродипломатии Жозепа Борреля.

По мнению Шака, «скоро почти половина населения Земли, включая некоторые из наиболее быстро развивающихся экономик», окажутся в БРИКС. Он отметил, что в контексте вступления шести новых членов в союз критика стран — участниц саммита в адрес продвигаемого Западом порядка, основанного на соблюдении правил, «символизирует личное поражение Урсулы фон дер Ляйен и Жозепа Борреля.

Журналист добавил, что главе европейской дипломатии, который, по его словам, воспринимает Европу как сад, а весь остальной мир как джунгли, следует «осознать ограниченность власти ЕС».

Саммит БРИКС состоялся с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге. По его завершении объединение пополнилось шестью странами. Это Аргентина, Иран, Эфиопия, Египет, Саудовская Аравия и ОАЭ (изначально в БРИКС состояли Бразилия, Россия, Индия Китай, ЮАР).

Позднее в Госдепе США отреагировали на расширение БРИКС. Официальный представитель американского Госдепартамента, пожелавший остаться анонимным, заявил РИА Новости, что Соединенные Штаты предлагают другим странам самим выбирать себе партнеров и альянсы, с которыми они захотят сотрудничать.

Ранее МИД Китая назвал задачу БРИКС.